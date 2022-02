Кравчук, Кучма та Ющенко звернулись до українців світу

Три президенти України: Росія заплатить за свої злочини

Три глави держави Україна, президенти Леонід Кравчук (1991-1994), Леонід Кучма (1994-2005) та Віктор Ющенко (2005-2010) опублікували спільне звернення до українського народу по всьому світу.

Вони зазначили, що за останні три дні, війни, яку розв’язав Путін, українці вщент знищили віковий міф про так звану велич Росії. Президенти переконані народ такої сили вистоїть і переможе.

«Главком» публікує звернення українською та англійською мовами.





Звернення Президентів України Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка:

Український народе,

Звертаємось до всіх українців світу.

Тих, хто від самого початку збройної агресії Росії зі зброєю в руках б’ється за кожне наше місто, кожне село, кожну вулицю, кожен будинок.

Тих, хто своєю відвагою та любов’ю до України згуртував весь світ навколо нашої держави.

Тих, хто збирає допомогу для армії.

Тих, хто голіруч зупиняє російські танки та змушує окупантів здаватися в полон.

За ці дні, сповнені героїзму та болю, ви вщент знищили віковий міф про так звану велич Росії.

Усі разом ми переможемо. Ми вистоїмо.

Росія заплатить за свої злочини.

Слава Україні! Героям слава!

Address by the Presidents of Ukraine Leonid Kravchuk, Leonid Kuchma and Viktor Yushchenko:

Ukrainian people,

We appeal to all Ukrainians in the world.

We appeal to those who have been fighting with weapons for every our city, every village, every street, every house from the very beginning of Russia's armed aggression.

We appeal to those who united the whole world around our state with their courage and love for Ukraine.

We appeal to those who collect aid for the army.

We appeal to those who stop Russian tanks with their bare hands and force the occupiers to surrender.

You have completely destroyed the age-old myth of the so-called greatness of Russia during these days, full of heroism and pain.

We will stand and together we will win.

Russia will pay for its crimes.

Glory to Ukraine! Glory to heroes!

Нагадаємо, два тижні тому три президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулись до країн-підписантів Будапештського меморандуму, який давав гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Колишні глави держави вимагали, аби підписанти довели, що документ «не був простим обманом». До війни залишалось 9 днів...