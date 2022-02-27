Російські війська обстріляли аеропорт у Миколаєві

Російські окупанти били по аеропорту тричі

Російські війська нанесли ракетні удари по Миколаївському міжнародному аеропорту. Про це повідомили у Держспецзв'язку.

Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, що окупанти били по аеропорту тричі. Снаряди потрапили в злітну смугу та на перон.

Однак поки невідомо, якими ракетами завдавали удари та звідки.

Нагадаємо, Росія погрожує завдавати ударів по транспорту, який перевозитиме зброю країн Заходу на території України. Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації у міжнародних справах Андрій Клімов.

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін перевів ядерну зброю на «особливий режим». Він таким чином відреагував на санкції Заходу щодо РФ та на «агресивні висловлювання» інших країн.



