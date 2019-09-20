Рада надала президенту право затверджувати план оборони і його структуру



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Президент України Володимир Зеленський

Порядок розробки плану оборони визначається Кабміном

Верховна Рада надала президентові право затверджувати план оборони і його структуру.

За прийняття законопроєкту №1011 в цілому проголосували 286 депутатів при мінімально необхідних 226.

Зокрема передбачено, що для організації оборони держави президент за поданням Кабінету Міністрів затверджує структуру плану оборони України і план оборони країни.

Порядок розробки плану оборони визначається Кабміном.

У законопроєкті також дається законодавче визначення плану оборони України: план оборони країни - сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, військових, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних заходів держави з підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Відповідні зміни пропонується внести до закону «Про оборону».

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що він розроблений Міністерством оборони на виконання плану першочергових заходів щодо впровадження та забезпечення правового режиму воєнного стану в окремих регіонах України, затвердженого тодішнім президентом - Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил Петром Порошенком 27 листопада 2018 року.

Передбачається, що прийняття закону дозволить скоординувати діяльність сил оборони і підготувати органи держвлади, місцевого самоврядування, системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан, до відсічі військовій агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони.

Як повідомлялось, 2 вересня президент Володимир Зеленський запропонував Раді надати президентові право затверджувати план оборони і його структуру.

Джерело: Українські новини