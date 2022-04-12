Рада хоче заборонити військовим висловлюватися у ЗМІ про керівництво держави і командирів

Також військовослужбовці не матимуть права говорити публічно про розташування військових та безпекових об’єктів

Група народних депутатів 11 квітня зареєструвала законопроєкт щодо реалізації права військовослужбовців на свободу думки і слова, а також на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Про це передає «Главком».

Обранці пропонують внести зміни до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Зокрема, військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, не мають права оприлюднювати та/або поширювати в засобах масової інформації (друкованих та аудіовізуальних), електронних комунікаційних мережах загального користування (у тому числі в мережі Інтернет, на веб-сайтах, веб-сторінках в соціальних мережах) інформацію, відомості та дані, які пов’язані з виконанням обов’язків військової служби або отримані в результаті такої діяльності.

Під заборону потраплять висловлювання, погляди та думки військових стосовно діяльності вищого військово-політичного керівництва держави та інших командирів (начальників), якщо це не передбачено їхніми службовими (функціональними) обов’язками, а також відомості про розташування військових та безпекових об’єктів, розташування та переміщення озброєння, військової техніки, особового складу, інших сил та засобів безпеки і оборони.

Автори законопроєкту впевнені, що ці зміни до законодавства, «гарантуватимуть захист життєдіяльності військовослужбовців у повсякденній діяльності, у тому числі під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації».

Крім того, законотворці планують внести зміни до закону «Про інформацію», а саме, що подібні висловлювання військових не охоплюються змістом поняття оціночного судження, за яке не передбачено ніякої відповідальності.

Як відомо, в Україні триває 48-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.