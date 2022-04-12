  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Рада хоче заборонити військовим висловлюватися у ЗМІ про керівництво держави і командирів

    В Україні триває 48-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Рада хоче заборонити військовим висловлюватися у ЗМІ про керівництво держави і командирів
    В Україні триває 48-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: depositphotos

    Також військовослужбовці не матимуть права говорити публічно про розташування військових та безпекових об’єктів

    Група народних депутатів 11 квітня зареєструвала законопроєкт щодо реалізації права військовослужбовців на свободу думки і слова, а також на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Про це передає «Главком».

    Обранці пропонують внести зміни до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Зокрема, військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, не мають права оприлюднювати та/або поширювати в засобах масової інформації (друкованих та аудіовізуальних), електронних комунікаційних мережах загального користування (у тому числі в мережі Інтернет, на веб-сайтах, веб-сторінках в соціальних мережах) інформацію, відомості та дані, які пов’язані з виконанням обов’язків військової служби або отримані в результаті такої діяльності.

    Під заборону потраплять висловлювання, погляди та думки військових стосовно діяльності вищого військово-політичного керівництва держави та інших командирів (начальників), якщо це не передбачено їхніми службовими (функціональними) обов’язками, а також відомості про розташування військових та безпекових об’єктів, розташування та переміщення озброєння, військової техніки, особового складу, інших сил та засобів безпеки і оборони.

    Автори законопроєкту впевнені, що ці зміни до законодавства, «гарантуватимуть захист життєдіяльності військовослужбовців у повсякденній діяльності, у тому числі під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації».

    Крім того, законотворці планують внести зміни до закону «Про інформацію», а саме, що подібні висловлювання військових не охоплюються змістом поняття оціночного судження, за яке не передбачено ніякої відповідальності.

    Як відомо, в Україні триває 48-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рада хоче заборонити військовим висловлюватися у ЗМІ про керівництво держави і командирів