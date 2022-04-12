Російські військові не отримали обіцяних додаткових доплат – розвідка

Військові окупанта бомбардують командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу, але всі вони ігноруються

Військовослужбовці РФ з 47 танкової дивізії, що брали участь в боях проти України, не отримали обіцяних додаткових доплат. Останні доплати, які вони отримали, це 2% до окладу за «навчання» ще до початку війни. Про це повідомило Головне управління розвідки.

При цьому статус «ветерана» теоретично можуть отримати тільки ті, хто отримав поранення, лікувався в шпиталі та має офіційну фіксацію ушкоджень. Військові окупанта бомбардують командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу, але всі вони ігноруються. Як наслідок, військовослужбовці не мають ані бажання, ані стимулу повертатися в зону бойових дій.

Додатковим стимулом до відмови брати участь у війні стала велика кількість тіл загиблих, які починають надходити до РФ. Щоб не сіяти паніку, командування віддало наказ транспортувати їх невеликими партіями. На думку командирів це допоможе уникнути проявів невдоволення та спротиву в окремих підрозділах, а також паніки серед місцевих громад.

Щоб не допустити масових звільнень, через небажання брати участь у бойових діях, до військового контракту армії РФ включають положення про згоду на виконання завдань у районах військових дій, незалежно від місця їх проведення.

Напередодні стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянці. У розвідці нагадали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності. Із прізвищами воєнних злочинців можна ознайомитися за посиланням.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список військовослужбовців Росгвардії, які знищували мирне населення у Київській області.