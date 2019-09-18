Рада може відмінити закон про імпічмент президента



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Внесений Зеленським законопроект про імпічмент містить ряд системних недоліків

Верховна Рада 18 вересня розгляне проекту постанову 1012-П про скасування рішення Верховної Ради від 10 вересня про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про особливу процедуру усунення президента з поста (імпічмент).

Про це йдеться у повістці дня парламенту.

У пояснювальній записці до проекту постанови 1012-П говориться про те, що внесений президентом України та визначений ним як невідкладний проект Закону про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент) містить ряд системних недоліків. Зокрема, більша частина його положень є компіляцією норм Регламенту Верховної Ради та прийнятого Верховною Радою восьмого скликання в цілому проекту Закону про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради (реєстр. № 1098), який, в порушення вимог Конституції, до цього часу не підписаний президентом.

Крім того, у середу депутати розглянуть проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» та Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес.

Як відомо, 10 вересня депутати Верховної Ради на засіданні проголосували за законопроект №1012 «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)». Його підтримали 245 депутатів.

Даний законопроект визначає порядок дострокового припинення повноважень президента України у разі усунення з поста в порядку імпічменту.