Зеленський скликає РНБО: що відомо
Сьогодні РНБО може розглянути Стратегію кібербезпеки
Сьогодні, 14 травня РНБО збереться на чергове засідання. На порядку денному введення нових санкцій. Очікується участь президента Володимира Зеленського. ЗМІ повідомляють, що засідання відбудеться о 16:00.
За даними джерел журналістів, Радбез планує продовжити санкції стосовно низки компаній, проти яких були введені обмеження в минулому році. При цьому перелік фігурантів з нового списку санкцій не уточнюється.
В Офісі президента анонсували брифінг за підсумками засідання почнеться орієнтовно на 17:30.
27 квітня Володимир Зеленський під час відвідування позицій української армії поряд з адмінкордоном Криму доручив секретарю Ради нацбезпеки Олексію Данилову організувати наступне засідання РНБО . Пізніше замглави Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що таке засідання може відбутися в найближчі тижні, і на ньому планується обговорення питань безпеки і територіальної оборони.
Також сьогодні РНБО може розглянути Стратегію кібербезпеки. За словами Олексія Данилова, Стратегія розроблялася з урахуванням міжнародного досвіду і повинна суттєво посилити кіберзахист країни.
На минулому засіданні 15 квітня Володимир Зеленський доручив РНБО та Антимонопольному комітету зайнятися розробкою «законопроєкту про деолігархізацію», метою якого є обмеження впливу олігархічних і фінансових груп в Україні.
Напередодні чергового засідання секретар Ради нацбезпеки, розкрив деякі деталі законопроекту про олігархів. Так, Олексій Данилов заявив, що до списку можуть потрапити 13 осіб, які відносяться до олігархічного середовища.
Починаючи з лютого Рада національної безпеки і оборони збиралася 7 разів. Зазвичай засідання проходять по п'ятницях.
Нагадаємо, учора президент Володимир Зеленський видав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони. Глава держави увів до РНБО нового міністра енергетики Германа Галущенка.