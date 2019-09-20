Верховна Рада запровадила електронні чеки



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За проголосували 237 народних депутатів

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 1053-1, який передбачає запровадження електронного чеку, передає «112 Україна».

Законопроєкт представив депутат від «Слуги народу», голова податкового комітету Данило Гетманцев.

«Законопроєкт передбачає застосування електронного чеку, тобто простої системи обліку операцій, через смартфон, яка повинна згодом замінити реєстратор розрахункових операцій. Однак ми не наполягаємо на тому, щоб ця заміна сталася примусово, ці системи можуть працювати паралельно, скільки завгодно», - сказав Гетманцев.

Він розповів, як змінився законопроєкт при доопрацюванні до другого читання.

«По-перше, був перенесений і збільшений строк для впровадження цієї системи, щодо ризикових галузей – до 1 жовтня, щодо всіх інших – до 1 січня 2021 року. Крім цього, значно зменшені штрафи. На перехідний період ми передбачаємо штраф у розмірі 10% - перше порушення, 50% - друге порушення, на звичайний штраф передбачається 100% та 150% відповідно», - зазначив голова профільного комітету.

За його словами, збільшено ліміт обороту для фізичних осіб підприємців другої групи з 1,5 млн до 2,5 млн.

«Мінімальна сума для скарги щодо кешбеку підвищена зі 100 грн до 850 грн. Крім цього, прибрано обов’язок зберігати на кожній точці оригінали документів про облік товарів, відстрочено застосування штрафних санкцій за порушення граничних термінів реєстрації акцизних накладних та відсутність реєстрації акцизної накладної, дозволено по факту знімати покупцю готівкові кошти з платіжної карти при купівлі товарів. І уточнено, що цей законопроект не поширюється на будь-кого, хто працює на ринках», - резюмував Данило Гетманцев.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала цей законопроєкт за основу 10 вересня 257 голосами народних депутатів.