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    Рада не підтримала скасування закону про імпічмент

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    Рада не підтримала скасування закону про імпічмент

    Проект постанови щодо скасування імпічменту підтримав 101 народний депутат

    Верховна Рада на своєму засіданні у середу, 18 вересня, відмовилася відмінити закон про імпічмент президента.

    Як повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради, проект Постанови «Про скасування рішення Верховної Ради від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)» підтримав 101 народний депутат. Постанову відхилено.

    До слова, для участі у ранковому засіданні Верховної Ради зареєструвались 386 народних депутатів.

    Нагадаємо, 10 вересня депутати Верховної Ради на засіданні проголосували за законопроект №1012 «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)». Його підтримали 245 депутатів.

    Даний законопроект визначає порядок дострокового припинення повноважень президента України у разі усунення з поста в порядку імпічменту. 

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