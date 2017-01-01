Рада ОБСЄ: Глави МЗС закликали до тривалого перемир'я на Донбасі

Глави МЗС ОБСЄ за підсумками Ради виступили із заявою щодо ситуації в Україні

Глави МЗС країн ОБСЄ прийняли за підсумками що завершився в п'ятницю ради низку заяв, крім того, міністри Трійки ОБСЄ – Німеччина, Австрія та Італія прийняли ще й окрему заяву по Україні. «Міністри закордонних справ Німеччини, Австрії та Італії – Трійки ОБСЄ – видали заяву щодо кризи в і навколо України, закликавши до



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Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ

Глави МЗС ОБСЄ за підсумками Ради виступили із заявою щодо ситуації в Україні

Глави МЗС країн ОБСЄ прийняли за підсумками що завершився в п'ятницю ради низку заяв, крім того, міністри Трійки ОБСЄ – Німеччина, Австрія та Італія прийняли ще й окрему заяву по Україні.

«Міністри закордонних справ Німеччини, Австрії та Італії – Трійки ОБСЄ – видали заяву щодо кризи в і навколо України, закликавши до імплементація тривалого і надійного перемир'я і надання імпульси для інтенсифікації зусиль для вирішення конфлікту», - повідомляє прес-служба ОБСЄ.

Також із заявою виступили Трійка і Словаччина, в якому висловили стурбованість розвитком подій на теренах ОБСЄ, які поглибили недовіру, зростання напруженості, що привели до конфліктів і нестабільності всередині і між державами. У заяві міститься заклик відновити довіру та добросусідські відносини.

У спільній заяві міністрів країн ОБСЄ йдеться про необхідність зменшувати ризики виникнення конфліктів, що виникають як наслідок використання інформаційних і комунікаційних технологій, працювати над запобіганням торгівлі людьми, зокрема дітьми. Також домовилися інтенсифікувати співробітництво в економічній галузі, заохочувати працевлаштування жінок та молоді.

Крім цього, сторони домовилися розширювати зусилля по зменшенню загрози, створюваної стрілецькою зброєю, легкими озброєннями і запасами звичайних боєприпасів

Глави МЗС привітали прогрес у Придністровському врегулюванні і закликали сторони продовжувати і процес. Наступне засідання відбудеться в Мілані, Італія, яка переймає на себе головування в ОБСЄ в 2018 році, 6-7 грудня.

Нагадаємо, спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що відведення зброї на Донбасі та поява там миротворчої місії ООН мають бути одночасно.

Як відомо, зараз Волкер перебуває у Відні на засіданні Ради міністрів ОБСЄ. 7 грудня відбулася зустріч Волкера з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.