Рада підтримала російський фейк про загрозу антисемітизму в Україні – депутат В’ятрович

В’ятрович подав до другого читання низку системних поправок до законопроєкту про антисемітизм

Підтриманий більшістю Верховної Ради законопроект депутата Бужанського №5109 про «протидію антисемітизму в Україні» є «серйозним діагнозом українському парламентаризму». Про це написав на сторінці у Facebook народний депутат Володимир В’ятрович.

«По суті, ми стали свідками використання парламенту для актуалізації російських фейків про буцімто загрозу антисемітизму в Україні. При тому що реальний рівень антисемітизму у нас найнижчий серед 18 країн Центральної та Східної Європи. І те, що цей треш – набір неоковирних гасел довжиною в одну сторінку – не просто називається законопроєктом, але й здобув підтримку більшості депутатів – є серйозним діагнозом українському парламентаризму», – написав депутат.

В’ятрович також зазначив, що подав до другого читання низку системних поправок до законопроєкту 5109.

«У чому суть цих поправок?

По-перше, з назви і тексту законопроєкту прибираються слова «в Україні», які є відверто провокаційними.

По-друге, ухвалений у першому читанні текст суперечить і статті 24 Конституції, яка забороняє привілеї й обмеження за ознаками етнічного походження, і 161 статті Кримінального Кодексу, яка передбачає до 8 років позбавлення волі за розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі, приниження національної честі та гідності – і українців, і євреїв, і людей будь-яких національностей чи віросповідань, бо всі люди в Україні мають рівні права.

Тому я пропоную назвати цей проєкт «Про запобігання та протидію українофобії, антисемітизму, національній, расовій, релігійній ворожнечі та ненависті», відповідно розширивши його зміст і поширивши заборону на всі ці вияви нетерпимості й дискримінації.

По-третє, поправки містять визначення українофобії, антисемітизму і расової дискримінації, що є юридично вивіреними і спираються на міжнародне право.

По-четверте, розширюється і вдосконалюється перелік основних проявів українофобії, антисемітизму, національної, расової, релігійної ворожнечі та ненависті.

Закони України мають бути якісними, логічними й збалансованими. Особливо в таких чутливих питаннях як міжнаціональні відносини», – зазначив .

Нагадаємо, як писав раніше «Главком», Верховній раді пропонують встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм.