Тепер за незаконне носіння військової форми будуть штрафувати



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Боєць десантно-штурмової бригади

За незаконне носіння військової форми зі знаками розрізнення можуть оштрафувати на 3,4 тис. грн

Верховна Рада прийняла закон щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України (№9217).

За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів, при необхідних 226.

Таким чином встановлюється адміністративна відповідальність за незаконне носіння військової форми із знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ. За це передбачається штраф у розмірі від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів (2550-3400 грн).

Передбачається кримінальна відповідальність за осквернення або руйнування могил осіб, які брали участь у відсічі агресії Російської Федерації (обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк).

Також вносяться зміни в статтю щодо незаконних дій щодо державних нагород (штраф від 850 грн до 6800 грн).