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    Рада відмовилася заборонити призначати генпрокурором особу без юридичної освіти

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    Рада відмовилася заборонити призначати генпрокурором особу без юридичної освіти

    Законопроєктом пропонувалося повернути вимогу до наявності вищої юридичної освіти у кандидата на посаду генерального прокурора

    Верховна Рада відмовилася заборонити призначати генеральним прокурором особу без юридичної освіти.

    За відхилення законопроєкту №1044 проголосували 297 депутатів, №1044-1 - 289 депутатів за мінімально необхідних 226.

    Законопроєктом пропонувалося повернути вимогу до наявності вищої юридичної освіти у кандидата на посаду генерального прокурора.

    Крім цього, пропонувалося ввести вимогу до досвіду роботи в галузі права (а в законопроекті №1144 - і/або в правоохоронних органах) не менше 10 років на момент призначення генпрокурором.

    Нагадаємо, у 2016 році п’ятий президент Петро Порошенко схвалив закон про дозвіл призначати генпрокурором кандидата без юридичної освіти і досвіду роботи в прокуратурі та призначив генпрокурором Юрія Луценка, який не має юридичної освіти.

    Петро Порошенко Генпрокурор Верховна Рада Генпрокуратура закон президент
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