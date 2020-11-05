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    Рада планує ухвалити проєкт Держбюджету-2021

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    Проєкт Держбюджету-2021 представлений до першого читання - Рада планує ухвалити проєкт Держбюджету-2021
    Проєкт Держбюджету-2021 представлений до першого читання

    Нардепи спочатку розглянуть змін до Бюджетного кодексу, а після візьмуться за розгляд Держбюджету

    Верховна Рада сьогодні планує ухвалити законопроєкт №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік» у першому читанні.

    У вересні Кабінет міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет-2021 і направив його на розгляд Ради. Депутати подали до нього кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тисяч позицій. Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон. Проєкт держбюджету-2021 депутати збираються розглянути у четвер сьомим питанням.

    Спершу у порядку денному стоїть законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу.

    Окрім того, передбачається розгляд законопроєктів щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, про соцзахист населення в період карантину та щодо відстрочки від призову деяких категорій громадян. Також у першому читанні – законопроєкти про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки, щодо парламентського контролю.

    Парламент планує розглянути й низку ратифікацій, зокрема, про внесення змін до угоди між Україною та Білоруссю про міжнародне автомобільне сполучення.

    Додамо, що у порядку денному відсутній законопроєкт президента Володимира Зеленського про перезавантаження Конституційного суду. Також відсутній проєкт закону голови Верховної Ради Дмитра Разумкова про е-декларування. Наразі невідомо, коли парламент планує розглянути ці документи.

    Раніше повідомлялося, що проєкт держбюджету-2021 готовий до розгляду в Раді. Після опрацювання поправок в ньому дещо змінилося.

    Між іншим, у п'ятницю 6 листопада уряд представить аудит країни.

     Читайте також: Господарський безлад у Фонді держмайна. Рахункова палата оприлюднила звіт


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