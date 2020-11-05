Рада планує ухвалити проєкт Держбюджету-2021

Нардепи спочатку розглянуть змін до Бюджетного кодексу, а після візьмуться за розгляд Держбюджету

Верховна Рада сьогодні планує ухвалити законопроєкт №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік» у першому читанні.

У вересні Кабінет міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет-2021 і направив його на розгляд Ради. Депутати подали до нього кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тисяч позицій. Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон. Проєкт держбюджету-2021 депутати збираються розглянути у четвер сьомим питанням.

Спершу у порядку денному стоїть законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу.

Окрім того, передбачається розгляд законопроєктів щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, про соцзахист населення в період карантину та щодо відстрочки від призову деяких категорій громадян. Також у першому читанні – законопроєкти про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки, щодо парламентського контролю.

Парламент планує розглянути й низку ратифікацій, зокрема, про внесення змін до угоди між Україною та Білоруссю про міжнародне автомобільне сполучення.

Додамо, що у порядку денному відсутній законопроєкт президента Володимира Зеленського про перезавантаження Конституційного суду. Також відсутній проєкт закону голови Верховної Ради Дмитра Разумкова про е-декларування. Наразі невідомо, коли парламент планує розглянути ці документи.

Раніше повідомлялося, що проєкт держбюджету-2021 готовий до розгляду в Раді. Після опрацювання поправок в ньому дещо змінилося.

Між іншим, у п'ятницю 6 листопада уряд представить аудит країни.



