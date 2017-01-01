Парубій: Закон про мораторій на продаж землі сьогодні буде прийнятий

5 грудня Аграрний комітет Верховної Ради підтримав мораторій на продаж землі до 2019 року

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що закон про мораторій на продаж землі сьогодні буде розглянутий і прийнятий. Про це він заявив на початку засідання парламенту. [READ_MORE] «Закон про продовження мораторію на продаж землі буде розглянуто сьогодні і буде сьогодні прийнятий», - заявив спікер. Перед цим низку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

5 грудня Аграрний комітет Верховної Ради підтримав мораторій на продаж землі до 2019 року

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що закон про мораторій на продаж землі сьогодні буде розглянутий і прийнятий.

Про це він заявив на початку засідання парламенту.

«Закон про продовження мораторію на продаж землі буде розглянуто сьогодні і буде сьогодні прийнятий», - заявив спікер.

Перед цим низку альтернативних законопроектів про продовження заборони на відчуження сільськогосподарських земель планується розглянути включення до порядку денного.

Законопроект пропонує продовжити мораторій на продаж землі до моменту врегулювання на законодавчому рівні процедури обороту земель сільгосппризначення і розробки необхідних нормативно-правових актів, але не раніше 1 січня 2019 року.

Як повідомляв «Главком», Рада сьогодні розгляне доопрацьований урядом Держбюджет-2018. Питання бюджету заплановане після розгляду 7 законопроектів, а також блоку питань про включення до порядку денного сесії.

Як повідомлялось, 1 грудня уряд схвалив проект державного бюджету на 2018 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Верховна Рада 14 листопада схвалила бюджет-2018 у першому читанні.

Передбачається, що доходи загального фонду зведеного бюджету вперше перевищать 1 трильйон гривень та досягнуть 1 трильйона 30 мільярдів гривень при зростанні ВВП на рівні 3% та 7% інфляції. Дефіцит проекту держбюджету-2018 бюджету становить 2,4%.

Крім того, відповідно до документа, курс долара у 2018 році може сягнути 30 гривень.



