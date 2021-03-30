Ще одне позачергове засідання: Рада розглядає загострення на Донбасі

Рада розгляне проєкт постанови про заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликав ще одне позачергове пленарне засідання парламенту, на якому розглядається загострення ситуації на Донбасі.

Засідання скликано на вимогу 155 народних депутатів України

Наразі на засіданні депутати заслуховують інформацію головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту;

Також Рада розгляне проєкт постанови парламенту про заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту (реєстр. № 5312).

Раніше планувалося, що 30 березня відбудеться два позачергових засідання.

Як відомо, минулого тижня в результаті обстрілу в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося.



