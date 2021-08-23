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    Рада проголосувала за звернення до ООН, Європарламенту і НАТО щодо Криму

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    Верховна Рада 23 серпня провела позачергове засідання&nbsp; - Рада проголосувала за звернення до ООН, Європарламенту і НАТО щодо Криму
    Верховна Рада 23 серпня провела позачергове засідання 
    Серіншот з трансляції

    Українські парламентарі звернулися до міжнародних організацій щодо співпраці у межах Кримської платформи

    Верховна Рада сьогодні зібралась на позачергове засідання. Під час нього народні депутати прийняли постанову щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи.

    Парламентарі прийняли постанову про звернення Ради до ООН, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації (№ 5775).

    Постанову підтримали 283 народних депутатів. Троє парламентарів не голосували.

    Відповідно до документа, український парламент закликав ООН та ПАРЄ ухвалити резолюції про підтримку Кримської платформи як інструменту консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію та відновлення територіальної цілісності України, та закликати держави долучитися до роботи саміту в усіх вимірах.

    Як повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, скликання позачергової сесії ініціювали 165 народних депутатів. В урочистому засіданні взяли участь представники української влади, іноземних держав, які взяли участь у саміті Кримської платформи.

    Нагадаємо, на Кримській платформі ухвалили спільну декларацію.

    Також зазначимо, що у День Незалежності Рада розгляне скандальний проєкт Зеленського про Великий герб.


    Теги: Крим ОБСЄ Верховна Рада НАТО ООН ПАРЄ День Незалежності парламент
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    Рада проголосувала за звернення до ООН, Європарламенту і НАТО щодо Криму