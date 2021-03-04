Рада провалила обидва законопроєкти про легалізацію зброї

відмовилися ухвалити законопроєкти про цивільну зброю та боєприпаси

Парламентарі відмовилися ухвалити законопроєкти про цивільну зброю та боєприпаси

Народні депутати не підтримали рішення відправити законопроєкти про легалізацію зброї на доопрацювання

Верховна Рада провалила закони про обіг зброї в Україні. Йдеться про законопроєкти №4335 та №4335-1.

Зокрема, документ №4335 визначав наступні категорії цивільної вогнепальної зброї:

А - автоматичну вогнепальну зброю;

В - гладкоствольну короткоствольну вогнепальну зброю (травматичне)

З - короткоствольну вогнепальну зброю;

D - довгоствольну вогнепальну гладкоствольну зброю;

Е - довгоствольну вогнепальну нарізну і комбіновану вогнепальну зброю.

Цим проєктом було передбачено посвідчення власника зброї. У ньому вказувалися би категорії зброї, яку може придбати власник. На кожну одиницю зброї був передбачений технічний паспорт. Він би містив відомості про власника та серійний номер зброї.

Право на отримання посвідчення власника зброї за цим документом мали б дієздатні громадяни, які:

не мають медичних протипоказань;

не мають судимості, яка погашена або знята у встановленому законом порядку за злочинами, передбаченими розділами I-IV, VI, IX, XII-XV, XVII-ХХ Особливої частини Кримінального кодексу (крім реабілітованих);

не притягувалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року по ряду статей Кодексу про адміністративні правопорушення.

У законі було прописане обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Документ пропонував створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї й прописував принципи його ведення.

Також вводилися б курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.

Закон визначав заборонені до цивільного обороту вогнепальну зброю, боєприпаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї.

Регулювалося питання придбання у власність юридичними особами громадянського вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, успадкування, збереження та застосування такої зброї для захисту тощо.

У документі прописані загальні принципи ведення спецобігу вогнепальної зброї й бойових припасів та діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

Підкреслимо, глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський раніше уточнював, що в разі прийняття закону про обіг зброї українцям не дозволять носити її з собою.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для громадян.

Додамо, що у січні комітет Верховної Ради з питань діяльності правоохоронних органів рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні законопроєкт про легалізацію цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

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