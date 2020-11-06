Рада провалила призначення двох суддів КС

Для призначення суддів Конституційного суду забракло голосів

Перед голосуванням парламентарі заслухали короткі звернення чотирьох кандидатів: Юрія Павленка (висунула «Опозиційна платформа - За життя»), Ольги Боднар-Петровської («Батьківщина»), Миколи Сірого («Європейська солідарність») та Наталі Денисенко («Голос»).

Як передає Українська правда, спочатку депутати голосували відкритим рейтинговим голосуванням, а потім мали затвердити кандидатів.

Ольга Боднар-Петровська набрала 126 голосів, Наталя Денисенко - 38, Юрій Павленко - 154, Микола Сірий - 97. За призначення Павленка суддею КС проголосували 100 нардепів, рішення не прийняли. Таким чином, на посади суддів буде повторний конкурс.

Конституція передбачає, що до складу Конституційного суду України входять 18 суддів. Президент України, Верховна Рада та з’їзд суддів призначають по шість суддів КСУ. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку. Наразі у складі КСУ 15 суддів. Вакантними залишаються дві посади суддів КСУ за квотою Верховної Ради та одна – за квотою з’їзду суддів.

Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування 28 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

2 листопада спікер Дмитро Разумков запропонував механізм повернення е-декларування в його первісному вигляді без перезавантаження КС. Вже після цього Кабмін протягом двох місяців внесе до парламенту пропозиції щодо врегулювання питань, які порушили своїм рішенням судді КС.

30 жовтня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Зокрема, в ньому він пропонує звільнити суддів Конституційного суду та призначити новий його склад.

Парламентський комітет підтримав законопроект Разумкова, а пропозицію Зеленського не розглядав.

3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля.

Читайте також: Ситник: У зупинених кримінальних провадженнях НАБУ фігурують судді КСУ



