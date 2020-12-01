Рада розблокувала отримання кредиту з Польщі на облаштування спільного кордону

Уряд Польщі надає Україні кредит у розмірі, який не перевищує 100 мільйонів євро на 30 років

Верховна Рада ухвалила закон, необхідний для отримання кредиту від Польщі на облаштування кордону та низки інших проєктів. Відповідний законопроєкт №3039а підтримали 304 депутати.

Уряд Польщі надає Україні кредит у розмірі, який не перевищує 100 мільйонів євро, для фінансування проєктів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та на інші проєкти.

Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу» доповнює Податковий кодекс новим пунктом, згідно з яким за нульовою ставкою податку на додану вартість оподатковуються операції з постачання товарів/послуг на митну територію України, які здійснюються безпосередньо виконавцями, зареєстрованими в Республіці Польща, та їх представництвами.

Раніше повідомлялося, що кредитну угоду на 100 млн євро терміном дії на 30 років Україна і Польща підписали ще в 2015 році. 60 млн буде виділено на дороги, а 40 млн – на пункти перетину.