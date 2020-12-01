Об’єднання мусульман Польщі надрукувало календар з «російським» Кримом

У календарі зображені мечеті в окупованому Криму з підписом «Російська Федерація»

Релігійне Об’єднання мусульман Польщі опублікувало на своєму сайті календар на 2021 рік із зображенням мечетей в Криму. Сам півострів позначений як «територія» Росії.

На це звернув увагу член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов.

Зокрема, в календарі зображені мечеті у Феодосії, Бахчисараї, Старому Криму і Сімферополі з підписом «Російська Федерація».

«Щиро сподіваюся, що це нецільова дія, акт неінформованого редактора, який видавництво просто пропустило в поспіху. Я спрямовую запит на роз’яснення до Вищого мусульманського коледжу», – написав він.

Релігійне об’єднання мусульман Польщі очолює муфтій з кримськотатарським корінням Томаш Міськевич.

Автономна Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.

Крім того, РФ інспірувала виступ сепаратистів в Луганській і Донецькій області і пішла на пряме військове вторгнення в серпні 2014 і лютому 2015 років.

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію «Кримської платформи», яка має на меті об'єднати зусилля вільного світу для деокупації Криму. Президент повідомив, що отримав запевнення лідерів ЄС в тому, що вони готові приєднатися до платформи з деокупації Криму.