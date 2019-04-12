Рада сьогодні продовжить розглядати закон про мову



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Напередодні депутати розглянули 1832 поправки з 2082

Сьогодні, 12 квітня, у Верховній Раді України продовжать розглядати поправки до закону про мову (№ 5670-д). Про це повідомляє сайт парламету.

Згідно порядку денного, з 10:00 депутати проведуть годину запитань до Уряду, після чого оголосять запити і повернуться до розгляду закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Доповідатиме голова Комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький.

Нагадаємо, Рада розглянула майже 90% поправок до другого читання «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної» у четвер, 11 квітня. Так, депутати ВР у четвер розглянули 1832 правки з 2082, поданих до закону до другого читання.

Заступник голови ВР Оксана Сироїд переконана, що законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» стане в пригоді Нестору Шуфричу (Опозиційний блок) для опанування правил відмінювання прізвищ.

Раніше нардеп від опозиції Вадим Новинський закликав Раду відмовитися від розгляду «мовного закону».

Відзначимо, в комітеті ВР з питань культури і духовності констатують істотне розбалансування «мовного закону» через провалені поправки.

Як повідомлялося, у першому читанні Рада ухвалила документ 4 жовтня 2018 року. Підготовка «мовного» законопроекту до другого читання тривала близько чотирьох місяців. За цей час комітет ВР з питань культури та духовності опрацював 2082 поправки, що надійшли від народних депутатів.

Документом пропонується, зокрема, створити Національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого з захисту державної мови.

У друге читання проекту закону парламентарії ввійшли 28 лютого. Голова ВР прогнозував, що розгляд поправок триватиме близько тижня. Однак депутати розглядають «мовний» законопроект уже третій тиждень поспіль.