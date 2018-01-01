Урядовий квартал у Києві оточений сотнями поліцейських

Поліція має намір посилити охорону біля Верховної Ради під час розгляду депутатами скандального законопроекту щодо Донбасу

Зранку 16 січня до урядового кварталу у столиці почали з’їжджатися автобуси з правоохоронцями. Групи поліцейських помічені на розі Інститутської та Шовковичної, також біля Банкової та на Грушевського біля парламенту. [READ_MORE] Поліція має намір посилити охорону біля Верховної Ради під час розгляду депутатами скандального законопроекту



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Поліція 16 січня посилено охоронятиме урядовий квартал у столиці

Поліція має намір посилити охорону біля Верховної Ради під час розгляду депутатами скандального законопроекту щодо Донбасу

Зранку 16 січня до урядового кварталу у столиці почали з’їжджатися автобуси з правоохоронцями. Групи поліцейських помічені на розі Інститутської та Шовковичної, також біля Банкової та на Грушевського біля парламенту.

Поліція має намір посилити охорону біля Верховної Ради під час розгляду депутатами скандального законопроекту щодо Донбасу.

Як відомо, сьогодні після зимових канікул розпочинає свою роботу Верховна Рада. Нардепи планують розпочати свою роботу в новому році зі скандального президентського законопроекту №7163. Його назва «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». Та більш відомий він як «закон про реінтеграцію Донбасу».

Зазначається, зокрема, що перший пленарний день 2018-го року народні депутати розпочнуть із питань національної безпеки та оборони.

Крім того, сьогодні до включення в порядок денний сесії запропоновані законопроекти, внесені главою держави до ВР, про Вищий антикорупційний суд та про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

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