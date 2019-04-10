Рада сьогодні знову працюватиме над «мовним законом»



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У першому читанні Рада ухвалила документ 4 жовтня 2018 року

Верховна рада України на пленарному засіданні 10 квітня продовжить розгляд «мовного закону». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту.

У порядку денному Верховної Ради на 10 квітня значиться тільки розгляд проекту закону про забезпечення функціонування української мови як державної (друге читання).

Нагадаємо, вчора фракція БПП запропонувала відкликати поправки до «мовного закону» і висловила готовність голосувати за документ в редакції профільного комітету.

«Якщо автори поправок знімуть свої зауваження... Якщо вони мають право відкликати їх... якщо вони будуть відкликані, то ми зможемо проголосувати вже буквально в четвер. Якщо ні - цей процес затягнеться. Але ми готові голосувати за цей закон в редакції комітету», - сказав заступник голови БПП, народний депутат Сергій Березенко.

Заступник голови ВР Оксана Сироїд переконана, що законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» стане в пригоді Нестору Шуфричу (Опозиційний блок) для опанування правил відмінювання прізвищ.

Раніше нардеп від опозиції Вадим Новинський закликав Раду відмовитися від розгляду «мовного закону».

Відзначимо, в комітеті ВР з питань культури і духовності констатують істотне розбалансування «мовного закону» через провалені поправки.

Як повідомлялося, у першому читанні Рада ухвалила документ 4 жовтня 2018 року. Підготовка «мовного» законопроекту до другого читання тривала близько чотирьох місяців. За цей час комітет ВР з питань культури та духовності опрацював 2082 поправки, що надійшли від народних депутатів.

Документом пропонується, зокрема, створити Національну комісію зі стандартів державної мови та запровадити посаду уповноваженого з захисту державної мови.

У друге читання проекту закону парламентарії ввійшли 28 лютого. Голова ВР прогнозував, що розгляд поправок триватиме близько тижня. Однак депутати розглядають «мовний» законопроект уже третій тиждень поспіль.