Рада розблокувала підписання судової реформи Зеленського



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Наразі підписання закону розблоковане для спікера Ради Дмитра Разумкова

Тепер підписання закону розблоковане для спікера Ради Дмитра Разумкова і відповідно для президента

Верховна Рада України розблокувала підписання законопроекту №1008 - судової реформи авторства президента Володимира Зеленського. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, нардепи не підтримали проєкти постанов №№1008-П, 1008-П1, 1008-П2 «Про скасування рішення Верховної ради України від 16.10.2019 року про прийняття в цілому як закону проекту закону України «Про внесення змін до деяких законів України про діяльність органів суддівського управління». За проєкти проголосували 71, 64 і 73 депутати ВР відповідно при 226 мінімально необхідних.

Тепер підписання закону розблоковане для спікера Ради Дмитра Разумкова і відповідно для президента.

Як повідомлялось, 16 жовтня народні депутати прийняли в другому читанні судову реформу президента Володимира Зеленського. За законопроект №1008 проголосували 236 парламентаріїв. Відзначимо, прийняття документа в сесійній залі зустріли криками «Ганьба».