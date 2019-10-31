  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Рада розблокувала підписання судової реформи Зеленського

    • Розсилка
    <span>Наразі підписання закону розблоковане для спікера Ради Дмитра Разумкова</span> - Рада розблокувала підписання судової реформи Зеленського
    Наразі підписання закону розблоковане для спікера Ради Дмитра Разумкова

    Тепер підписання закону розблоковане для спікера Ради Дмитра Разумкова і відповідно для президента

    Верховна Рада України розблокувала підписання законопроекту №1008 - судової реформи авторства президента Володимира Зеленського. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

    Зокрема, нардепи не підтримали проєкти постанов №№1008-П, 1008-П1, 1008-П2 «Про скасування рішення Верховної ради України від 16.10.2019 року про прийняття в цілому як закону проекту закону України «Про внесення змін до деяких законів України про діяльність органів суддівського управління». За проєкти проголосували 71, 64 і 73 депутати ВР відповідно при 226 мінімально необхідних.

    Тепер підписання закону розблоковане для спікера Ради Дмитра Разумкова і відповідно для президента.

    Як повідомлялось, 16 жовтня народні депутати прийняли в другому читанні судову реформу президента Володимира Зеленського. За законопроект №1008 проголосували 236 парламентаріїв. Відзначимо, прийняття документа в сесійній залі зустріли криками «Ганьба».

    Верховна Рада депутат судова реформа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ