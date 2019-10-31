Сексскандал: у «Слузі народу» придумали покарання для Яременка



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Нардеп Богдан Яременко може позбутися посади керівника комітету

Арахамія хоче звільнити Яременка з посади голови міжнародного комітету

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, як вчинять з нардепом Богданом Яременком, який оскандалився листуванням у Верховній Раді з повією. Про це сьогодні Арахамія повідомив журналістам.

За словами політика, тепер Яременко повинен покинути пост глави комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Арахамія зазначив, що поки що cкандальну історію не обговорювали у фракції, однак він, як її голова, обов'язково це зробить.

За прогнозами, є три варіанти виходу: Яременко йде з поста голови комітету; виключається з фракції; добровільно відмовляється від мандата.

«Я підтримую, напевно, перший варіант. Це було листування, а не якийсь політичний момент. Тому, я думаю, перший варіант», - заявив Арахамія.

За його словами, питання про відставку Яременка з посади голови комітету в разі схвалення фракції може бути винесено на розгляд парламенту на наступному пленарному тижні.

Нагадаємо, у Верховній Раді днями стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

Парламентарій поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів. Дві години – 150 доларів.

Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.

Згодом стало відомо, що український пранкер, відомий під ніком Джокер, деякий час листувався з нардепом від «Слуги народу» Богданом Яременком під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки та змусив його вибачитися за сексскандал, в який він потрапив напередодні.