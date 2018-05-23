Рада ухвалила закон про приєднання України до Метричної конвенції

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Законопроект про приєднання України до Метричної конвенції розробили, щоб виконати Угоду про асоціацію з Євросоюзом

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №0181 про приєднання України до Метричної конвенції. «За» проголосували 232 народних депутати. Онлайн-трансляцію засідання Ради вів офіційний канал «Рада».

Метричну конвенцію було підписано 20 травня 1975 року в Парижі. Наразі 58 держав - учасники цієї конвенції, а 43 беруть участь у Генеральній конференції з мір та ваг у статусі асоційованих учасників, у тому числі Україна з 2002 року.

Як асоційований член Україна сплачує внески, проте позбавлена багатьох прав і можливостей. Зокрема, приєднання до Метричної конвенції дозволить Україні:

голосувати на засіданнях Генеральної конференції з мір та ваг і брати участь у роботі консультативних комітетів;

брати участь у ключових звіреннях Міжнародного комітету з мір та ваг (наразі Україна бере участь у звіреннях, які відбуваються в межах регіональної метрологічної організації «Євро-Азійське співробітництво державних метрологічних установ»);

придбати відкалібрований платино-іридієвий еталон кілограму за ціною собівартості (наразі Україна має еталон кілограму з неіржавної сталі нижчого рівня);

користуватися послугами з калібрування національних еталонів, що недоступно для асоційованих учасників;

отримати доступ до обмежених розділів сайту Міжнародного бюро з мір та ваг із науковою та стратегічною інформацією;

залучити українських фахівців до участі в програмах підвищення кваліфікації Міжнародного бюро з мір та ваг.

Законопроект про приєднання України до Метричної конвенції розробили, щоб виконати Угоду про асоціацію з Євросоюзом.