Учасник секс-скандалу Яременко перейшов працювати у комітет нацбезпеки



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Нардеп Богдан Яременко знайшов роботу в іншому комітеті парламенту

У жовтні Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді

Народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко, який торік потрапив до гучного скандалу через листування у залі парламенту з повією, переходить працювати до комітету нацбезпеки. Про це «Главкому» повідомили джерела у Верховній Раді.

Раніше Яременко очолював комітет із зовнішньої політики. Як вже повідомляв «Главком», сьогодні керівником комітету став інший нардеп від «Слуги народу» Олександр Мережко.

До слова, сьогодні Яременко вперше після секс-скандалу виступив з трибуни Верховної Ради. Опозиційні депутати кричали на адресу Яременка «ганьба». А його колеги з фракції, навпаки, вирішили підтримати «слугу народу» і зустріли його оплесками.

Богдан Яременко виступив з доповіддю щодо катастрофи пасажирського літака PS752 авіакомпанії МАУ в Тегерані.

Сьогодні також стало відомо, що Рада обрала нового главу комітету з питань правової політики. Нагадаємо, раніше Комітет Верховної Ради з питань правової політики очолювала Ірина Венедіктова. 14 січня Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень Венедіктової.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.