Рада відхилила поправки до законопроекту про інтелектуальну власність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зокрема, в законопроекті уточнювався порядок надання додаткової охорони прав на винаходи

Верховна Рада відмовилась узгодити положення чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності з директивами та регламентами ЄС та імплементувати відповідні положення Угоди про асоціацію в частині правової охорони винаходів та корисних моделей.

Жодна з пропозицій про ухвалення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони винаходів та корисних моделей» у першому читанні й направлення його на доопрацювання не набрала необхідної кількості голосів, відтак він вважається відхиленим.

Урядовий законопроект передбачав внесення змін до Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Враховуючи вимоги права Європейського Союзу у сфері охорони прав на винаходи та корисні моделі, а також положення Угоди про асоціацію, проектом закону пропонувалося, зокрема, розширення переліку об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона.

Проектом передбачалися також можливість подання заявок в електронній формі; право будь-якій особі подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід.

Крім того, в законопроекті уточнювався порядок надання додаткової охорони прав на винаходи; розширювався перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі).

Передбачалась і можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку (post-grant opposition).

Раніше повідомлялося, що український винахід для тестування якості продуктів випередив сотні інших проектів з усього світу та потрапив на Kickstart Acceleration до Швейцарії. Це найбільша в Європі програма для стартапів.

Джерело: Укрінформ