Рада зробила крок до покращення доступу засуджених до правової допомоги



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Прийнято за основу проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист»

Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2063. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист».

Документ за основу підтримали 332 нардепа.

Законопроектом пропонується вдосконалення механізму реалізації права на захист у кримінальному провадженні, на стадії відбування покарання. Пропонується надати захиснику право без обмеження часу і кількості мати побачення з особами, які потребують такого захисту, в робочі, вихідні, неробочі дні.

«Дія запропонованого проекту закону поширюється на чотири категорії юристів: захисники у кримінальному провадженні; адвокати, що представляють ув'язнену особу, наприклад, у цивільних справах; законні представники, які є учасниками кримінального провадження щодо неповнолітніх; юристи, фахівці в області права, що представляють засуджену особу в Європейському суді з прав людини», - раніше повідомляли в парламенті.

Нагадаємо, комітет з питань правової політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроєкт №2063.про забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист.