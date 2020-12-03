Рада ухвалила надання реабілітаційної допомоги в Україні

В Україні введуть сучасну систему реабілітації у сфері охорони здоров'я

Згідно з проєктом, з'явиться новий вид господарської діяльності – «реабілітаційна практика»

В Україні зміниться надання реабілітаційної допомоги. Верховна Рада 3 грудня у другому читанні схвалила законопроєкт №3668 «Про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності».

За документ №3668 проголосували 288 нардепів.

Отже, в Україні введуть сучасну систему реабілітації у сфері охорони здоров'я (health-related rehabilitation, - ред.). Вона передбачає, що реабілітаційну допомогу українці зможуть отримати безпосередньо в установах охорони здоров'я з самого початку захворювання або травми.

Також у законі прописане введення індивідуального реабілітаційного плану, який реєструє всі наявні функціональні обмеження пацієнта, повний обсяг наданих реабілітаційних втручань і зміни ступеня обмежень життєдіяльності пацієнта.

Згідно з проєктом, з'явиться новий вид господарської діяльності – «реабілітаційна практика». Вона вимагає окремого ліцензування, ґрунтується на реабілітаційній стратегії охорони здоров'я і принципово відрізняється від господарської діяльності у вигляді «медичної практики».

Цей закон набере чинності на наступний день після опублікування. Однак у дію його введуть після закінчення шести місяців з дня його опублікування.