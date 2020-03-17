Рада змінила Податковий кодекс задля доступності ліків



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Законопроект №2539 прийнятий у другому читанні

Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт №2539 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, і створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету».

За документ проголосували 295 нардепів.

Проєктом передбачено нерозповсюдження ряду різниць, що виникають при здійсненні фінансових операцій, на операції Закупівельної організації з безоплатної поставки (розподілу) медтоварів, придбаних організацією за кошти державного бюджету або кошти грантів (субгрантів) Глобального фонду.

Також планується звільнити від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України та поставки на митній території України медтовари, які будуть закуповуватися закупівельної організацією.

Крім того, у законі прописане нерозповсюдження положень податкового законодавства про необхідність нарахування компенсуючих податкових зобов'язань та пропорційне віднесення сум ПДВ до податкового кредиту на операції, звільнені від оподаткування ПДВ згідно цього документу.

Також передбачається приведення норм Податкового кодексу у відповідність до закону «Про державні закупівлі», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів і медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі» та інше.

Нагадаємо, Рада підтримала цей закон у середині січня.

На сьогоднішньому позачерговому засіданні парламенту депутати схвалили проєкт закону щодо протидії коронавірусу.

Зазначимо, що під час виступу у парламенті глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готовий до запровадження надзвичайного стану в Україні через коронавірус у разі такої необхідності.