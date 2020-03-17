Коронавірус. Четверо українців заразились всередині країни



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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко Фото: Главком

МОЗ змінює алгоритм діагностики і виявлення заражених на коронавірус

Чотири людини в Україні отримали зараження на коронавірус всередині країни і вони не подорожували за кордон. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на позачерговому засіданні Ради.

Зазначимо, що під час виступу у парламенті глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готовий до запровадження надзвичайного стану в Україні через коронавірус у разі такої необхідності.

На сьогоднішньому позачерговому засіданні парламенту депутати схвалили проєкт закону щодо протидії коронавірусу.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

Із 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.