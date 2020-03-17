Сьогодні в Україні може з’явитися новий генпрокурор



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Ірина Венедіктова може стати новим генпрокурором України

Зеленський пропонує призначити головним прокурором главу ДБР Венедіктову

На позачерговому засіданні Верховної Ради, яке ініціював президент Зеленський, парламентарі розглянуть питання про міністра економичного розвитку та призначення генерального прокурора. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Разом з тим, спікер Ради попросив комітет з питань економічного розвитку та правоохоронний комітет зібратися для прийняття рішення.

«Буде розглядатися 2 питання - про міністра економічного розвитку, друге питання - призначення генерального прокурора. Прошу комітет з питань економічного розвитку та правоохоронний комітет зібратися», - заявив Разумков.

Зазначимо, президент Зеленський пропонує Верховній Раді призначити т.в.о. глави Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову генеральним прокурором.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада під час позачергового засідання у четвер, 5 березня, висловила недовіру генеральному прокуророві Руслану Рябошапці. Відставку генпрокурора підтримали 263 народних депутати, з яких лише 179 «слуг народу».

Руслан Рябошапка заявив, що причиною питання про його відставку є результативність роботи генпрокурора.

В Офісі генпрокурора запевняють, що не очікували звільнення Рябошапки

До слова, під час засідання фракції «Слуга народу» не пролунали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса.