Коронавірус: уряд готовий запровадити надзвичайний стан по всій Україні



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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключає введення надзвичайного стану в Україні

17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні

Кабінет міністрів готовий до запровадження надзвичайного стану в Україні через коронавірус у разі такої необхідності. Про це на позачерговому засіданні Верховної Ради сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«В подальшому, у разі необхідності, ми готові до запровадження надзвичайного стану в Україні так само, як робить більшість країн Європи. Якщо це буде необхідно, то ми до таких рішень готові. Пропозиції підготовлені і будуть надані (як діяти – ред.)», - сказав Шмигаль.

На сьогоднішньому позачерговому засіданні парламенту депутати схвалили проєкт закону щодо протидії коронавірусу.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.