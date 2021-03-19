Рада зробила крок до реструктуризації валютних іпотечних кредитів

Пропонується зміна процентних ставок і терміну погашення кредиту

Верховна Рада 19 березня ухвалила за основу закон, який пропонує реструктуризувати валютні кредити, взяті під заставу житла. Йдеться про законопроєкт № 4475.

Законопроєкт спрямований на відновлення платоспроможності позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі за цими кредитами.

Законопроєкт передбачає запровадження загального механізму реструктуризації усіх споживчих валютних кредитів фізичних осіб шляхом конвертації їх у гривню і визначає порядок та умови проведення такої реструктуризації.

При подальшому доопрацюванні законопроєкту планується передбачити, що обов’язковій реструктуризації мають підлягати лише споживчі кредити в іноземній валюті, які відповідають Закону України «Про споживче кредитування» і по яких станом на 1 січня 2014 року відсутня прострочена заборгованість.

Також планується передбачити, що обов’язкова реструктуризація зобов’язань здійснюється протягом 60 днів з дня надходження до нього письмової заяви позичальника про проведення реструктуризації за курсом, який розраховується як середнє значення між курсом відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день укладення договору та її курсом, встановленим на день проведення реструктуризації.

Окремо пропонується врегулювати питання реструктуризації за кредитами, зобов’язання за якими забезпечені єдиним житлом, що знаходиться на тимчасово окупованій території.

Верховна Рада надала доручення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики доопрацювати зазначений законопроєкт.

Також Комітет має вирішити питання про продовження дії Закону «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» на час проведення реструктуризації.