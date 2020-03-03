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    Радбез ООН 6 березня обговорить ситуацію в окупованому Криму

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    Росія окупувала Крим навесні 2014 року&nbsp; - Радбез ООН 6 березня обговорить ситуацію в окупованому Криму
    Росія окупувала Крим навесні 2014 року 

    Україна ініціювала обговорення прав людини в окупованому Криму. ЇЇ підтримали Естонія, США, Німеччина, Франція, Велика Британія та Бельгія

    Українська делегація в ООН за підтримки країн-партнерів ініціює проведення в п'ятницю, 6 березня, засідання Ради Безпеки за формулою Арріа щодо порушень прав людини в окупованому Росією Криму.

    Про це повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

    «У п'ятницю відбудеться засідання Ради Безпеки ООН за формулою Арріа щодо ситуації в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь. Ініціаторами виступили Україна та країни-партнери – Естонія, США, Німеччина, Франція, Велика Британія й Бельгія», - зазначив дипломат.

    Обговорення розпочнуться о 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

    Очікується, що учасники засідання з українського боку оприлюднять факти порушень прав людини на півострові, ознайомлять членів Радбезу із заходами, яких вживає керівництво України для захисту населення на окупованих територіях, а також із зусиллями, спрямованими на деокупацію Криму.

    Також ітиметься про можливості для поглиблення взаємодії між основними інституціями ООН та громадянським суспільством з метою покласти край обмеженням прав людини в Криму з боку окупаційної влади.

    Планується, що українську сторону представлятимуть, зокрема, Постійний представник президента України в Криму, керівництво Меджлісу кримськотатарського народу та представники українських неурядових організацій.

    Нагадаємо, у засіданні Ради Безпеки ООН за формулою Арріа беруть участь у тому числі представники державного та недержавного секторів країн, які не входять до складу Радбезу. Це дозволяє отримати ґрунтовнішу інформацію з питань, що належать до сфери компетенції РБ ООН.

     Читайте також: Павло Клімкін: На кінець року на Донбасі буде пів мільйона російських громадян

    Джерело: Укрінформ

    Крим ООН Радбез ООН Україна окуповані території
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