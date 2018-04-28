Лідери Китаю та Індії провели «історичну» зустріч
- Вчора, 08:59
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Нарендра Моді та Сі Цзіньпін
Лідери погодилися зміцнювати зв'язки між країнами
Голова КНР Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді погодилися зміцнювати зв'язки і співробітництво між своїми країнами.
Два лідери зустрілися в п'ятницю в місті Ухань, який розташований в провінції Хубей.
Китайські державні ЗМІ повідомили, що Сі Цзіньпін висловив бажання співпрацювати. Він сказав, що сподівається на зміцнення двосторонніх відносин з Індією.
Як повідомляється, Моді заявив про історичне значення цієї зустрічі. Він сказав, що часті зустрічі між країнами на високому рівні і стратегічна взаємодія можуть допомогти поглибити взаєморозуміння і співпрацю.
Джерело: NHK