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    Лідери Китаю та Індії провели «історичну» зустріч

    Лідери погодилися зміцнювати зв'язки між країнами
    Голова КНР Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді погодилися зміцнювати зв'язки і співробітництво між своїми країнами. Два лідери зустрілися в п'ятницю в місті Ухань, який розташований в провінції Хубей. Китайські державні ЗМІ повідомили, що Сі Цзіньпін висловив бажання співпрацювати. Він сказав, що сподівається на зміцнення
    • Вчора, 08:59
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    Нарендра Моді та&nbsp;Сі Цзіньпін
    Нарендра Моді та Сі Цзіньпін

    Лідери погодилися зміцнювати зв'язки між країнами

    Голова КНР Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді погодилися зміцнювати зв'язки і співробітництво між своїми країнами.

    Два лідери зустрілися в п'ятницю в місті Ухань, який розташований в провінції Хубей.

    Китайські державні ЗМІ повідомили, що Сі Цзіньпін висловив бажання співпрацювати. Він сказав, що сподівається на зміцнення двосторонніх відносин з Індією.

    Як повідомляється, Моді заявив про історичне значення цієї зустрічі. Він сказав, що часті зустрічі між країнами на високому рівні і стратегічна взаємодія можуть допомогти поглибити взаєморозуміння і співпрацю.

    Джерело: NHK

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