Радбез ООН збереться на екстрене засідання щодо Голанських висот
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Постійний представник Франції в ООН Франсуа Делатр підтвердив, що на прохання Сирії було вирішено провести екстрене відкрите засідання
Рада Безпеки ООН зустрінеться у середу на прохання Сирії у зв’язку з визнанням США суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.
Про це повідомляє Le Figaro.
Постійний представник Франції в ООН Франсуа Делатр підтвердив, що на прохання Сирії було вирішено провести екстрене відкрите засідання замість закритих консультацій, які планувалися раніше.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у понеділок підписав документ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав крок Трампа історичною справедливістю і дипломатичною перемогою.
Голанські висоти, у минулому частина Сирії, були захоплені Ізраїлем в 1967 році в ході Шестиденної війни.
Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар і Кувейт, які є союзниками Вашингтона у регіоні, розкритикували крок Трампа визнати анексію висот Ізраїлем 1981 року.
Анексія Голанських висот не визнана світовим співтовариством та Радою Безпеки ООН.
Джерело: Європейська правда