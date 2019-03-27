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    Радбез ООН збереться на екстрене засідання щодо Голанських висот

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    Радбез ООН збереться на екстрене засідання щодо Голанських висот

    Постійний представник Франції в ООН Франсуа Делатр підтвердив, що на прохання Сирії було вирішено провести екстрене відкрите засідання

    Рада Безпеки ООН зустрінеться у середу на прохання Сирії у зв’язку з визнанням США суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

    Про це повідомляє Le Figaro.

    Постійний представник Франції в ООН Франсуа Делатр підтвердив, що на прохання Сирії було вирішено провести екстрене відкрите засідання замість закритих консультацій, які планувалися раніше.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у понеділок підписав документ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

    Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав крок Трампа історичною справедливістю і дипломатичною перемогою.

    Голанські висоти, у минулому частина Сирії, були захоплені Ізраїлем в 1967 році в ході Шестиденної війни.

    Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар і Кувейт, які є союзниками Вашингтона у регіоні, розкритикували крок Трампа визнати анексію висот Ізраїлем 1981 року. 

    Анексія Голанських висот не визнана світовим співтовариством та Радою Безпеки ООН.

    Джерело: Європейська правда

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