Радбез ООН збереться на екстрене засідання щодо Голанських висот



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Постійний представник Франції в ООН Франсуа Делатр підтвердив, що на прохання Сирії було вирішено провести екстрене відкрите засідання

Рада Безпеки ООН зустрінеться у середу на прохання Сирії у зв’язку з визнанням США суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Про це повідомляє Le Figaro.

Постійний представник Франції в ООН Франсуа Делатр підтвердив, що на прохання Сирії було вирішено провести екстрене відкрите засідання замість закритих консультацій, які планувалися раніше.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у понеділок підписав документ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав крок Трампа історичною справедливістю і дипломатичною перемогою.

Голанські висоти, у минулому частина Сирії, були захоплені Ізраїлем в 1967 році в ході Шестиденної війни.

Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар і Кувейт, які є союзниками Вашингтона у регіоні, розкритикували крок Трампа визнати анексію висот Ізраїлем 1981 року.

Анексія Голанських висот не визнана світовим співтовариством та Радою Безпеки ООН.

Джерело: Європейська правда