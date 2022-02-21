Визнання «Л/ДНР». Путін сказав, коли ухвалить рішення

Російський диктатор вирішує, чи визнавати «незалежність» підконтрольних йому районів Донецької та Луганської областей

Доповідачі на засідання Радбезу РФ цинічно скаржились Путіну, що «Донбас Україні не потрібен»

Сьогодні на засідання Ради безпеки Росії на чолі з диктатором Володимиром Путіним розглядалося питання про визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР». За годину до цього ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік».

«Мета нашої наради полягає в тому, щоб послухати колег і визначити наші кроки на цьому напрямку. Маю на увазі і звернення і «керівників «ДНР» і «ЛНР» до Росії з проханням про визнання суверенітету і постанови Держдуми на цю ж тему із закликом до глави держави зробити це», – заявив на початку засідання президент РФ Володимир Путін.

Після вступного слова господаря Кремля виступили, зокрема, очільник МЗС Росії Сергій Лавров, заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак та глави ФСБ та міноборони.

Всі доповідачі скаржились на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен».

«Сьогодні очевидно стало, що ні Україні, ні її західним союзникам Донбас абсолютно не потрібен на будь-яких умовах. Робиться все для того, щоб заморозити цей конфлікт, щоб покласти на Російську Федерацію і політичну відповідальність…, і економічну відповідальність за утримання Донбасу», – цинічно заявив Козак.

А експрезидент РФ Дмитро Медведєв, нагадав, що в на окупованій території Донецької та Луганської областей живуть сотні тисяч людей, яким Росія роздала російське громадянство.

Ще голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко дивувалася, чому Україна вважає РФ агресором, адже «за 30 років ми не зробили Україні нічого поганого».

Після цього Путін подякував присутнім за нараду та пообіцяв, що оголосить своє рішення щодо визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР» вже сьогодні.

Раніше у лютому на стіл Володимира Путіна лягло звернення Державної Думи Росії, яка просить розглянути питання про визнання підконтрольних їй так званих республік «ДНР» та «ЛНР» суверенними і незалежними державами.

До слова, 19 лютого ватажок «ЛНР» оголосив загальну мобілізацію слідом за «ДНР». Ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін оголосив про «загальну мобілізацію» на території окремих районів Донецької області (ОРДО).