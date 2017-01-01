«Радикали» Ляшка в Раді отримали нового нардепа

Центральна виборча комісія зареєструвала нардепа Заружко замість Артеменка

Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України Валерію Заружко замість колишнього нардепа від Радикальної партії Андрія Артеменка. Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК у четвер, 7 грудня. «У зв’язку з достроковим припиненням Верховною Радою України повноважень народного депутата України Артеменка А.В.,



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Олег Ляшко і Валерія Заружко

Центральна виборча комісія зареєструвала нардепа Заружко замість Артеменка

Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України Валерію Заружко замість колишнього нардепа від Радикальної партії Андрія Артеменка. Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК у четвер, 7 грудня.

«У зв’язку з достроковим припиненням Верховною Радою України повноважень народного депутата України Артеменка А.В., обраного на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Радикальної Партії Олега Ляшка, Комісія визнала обраною народним депутатом України Заружко Валерію Леонідівну», - йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.

Іншою постановою Комісія зареєструвала Заружко, обрану на позачергових виборах народних депутатів 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від Радикальної Партії Олега Ляшка.

Заружко 1978 року народження, освіта вища, проживає в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, безпартійна, включена до виборчого списку Радикальної Партії Олега Ляшка під № 28.

Нагадаємо, раніше народний депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко звинуватив Вищий адміністративний суд у блокуванні реєстрації нового народного депутата від РП Валерії Забужко замість колишнього нардепа Андрія Артеменко. У середу, 6 грудня, Ляшко прийшов до судді ВАСУ Олександра Шевченка з вимогою розблокувати цей процес.