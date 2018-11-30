Радник Порошенка заявив, що отримання Томосу Україною — питання тижнів



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Ростислав Павленко Фото: president.gov.ua

Павленко зазначив, що єдина Українська церква буде сформована до кінця року

Остаточне створення єдиної незалежної Української православної церкви — питання тижнів.

Про це в ефірі на Громадському повідомив радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.

Він наголосив, що на останньому засіданні Синоду Вселенського патріархату ухвалили всі необхідні для цього рішення.

«Синод закінчився тим, що було ухвалено всі документи, які необхідні для створення незалежної Української православної церкви. Це включає текст томосу, який був погоджений на Синоді і більше не потребує ніякого додаткового підтвердження. Відтак не потрібно наступних синодів», — сказав Павленко.

Він зазначив, що, на його думку, єдина Українська церква буде сформована до кінця року.

«Я думаю, що, в будь-якому разі, це питання тижнів», — резюмував радник президента.

Як відомо, 29 листопада архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».

Президент Петро Порошенко ввечері 29 листопада звернувся до українського народу у зв’язку із рішенням синоду Вселенського патріархату щодо отримання Томосу для української церкви.

За словами Порошенка, залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.

Нагадаємо, у Стамбулі 27-29 листопада проходило засідання синоду Вселенського патріархату, в ході якого було розпущено Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі.

Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.