Радник Трампа підтвердив, що той роздумує над купівлею Гренландії
Кудлоу додав, що Трамп, «який знає щось про купівлю нерухомості»
Радник президента США Дональда Трампа з питань економіки Ларрі Кудлоу підтвердив, що глава Білого дому розглядає можливість купівлі найбільшого в світі острова Гренландії.
Про це Кудлоу заявив в ефірі FoxNews.
«Данія володіє Гренландією. Данія є союзником (США — ред.). Гренландія — це стратегічне місце. У них є багато корисних копалин», — сказав він.
Кудлоу додав, що президент, «який знає щось про купівлю нерухомості», хоче розглянути можливість угоди щодо Гренландії.
Dana asks Larry Kudlow about purchasing Greenland "The President knows a thing or two about buying real estate" #FNS pic.twitter.com/HeaxR49JuU— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) 18 серпня 2019 р.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії.
Гренландія є автономною областю Данії. Острів перевершує материкову частину королівства за територією майже в 50 разів, але на ньому постійно живуть всього 56 тисяч людей.