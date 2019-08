Радник Трампа підтвердив, що той роздумує над купівлею Гренландії

Кудлоу додав, що Трамп, «який знає щось про купівлю нерухомості»

Радник президента США Дональда Трампа з питань економіки Ларрі Кудлоу підтвердив, що глава Білого дому розглядає можливість купівлі найбільшого в світі острова Гренландії.

Про це Кудлоу заявив в ефірі FoxNews.

«Данія володіє Гренландією. Данія є союзником (США — ред.). Гренландія — це стратегічне місце. У них є багато корисних копалин», — сказав він.

Кудлоу додав, що президент, «який знає щось про купівлю нерухомості», хоче розглянути можливість угоди щодо Гренландії.

Dana asks Larry Kudlow about purchasing Greenland "The President knows a thing or two about buying real estate" #FNS pic.twitter.com/HeaxR49JuU