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    Радник Трампа підтвердив, що той роздумує над купівлею Гренландії

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    Радник Трампа підтвердив, що той роздумує над купівлею Гренландії

    Кудлоу додав, що Трамп, «який знає щось про купівлю нерухомості»

    Радник президента США Дональда Трампа з питань економіки Ларрі Кудлоу підтвердив, що глава Білого дому розглядає можливість купівлі найбільшого в світі острова Гренландії.

    Про це Кудлоу заявив в ефірі FoxNews.

    «Данія володіє Гренландією. Данія є союзником (США — ред.). Гренландія — це стратегічне місце. У них є багато корисних копалин», — сказав він.

    Кудлоу додав, що президент, «який знає щось про купівлю нерухомості», хоче розглянути можливість угоди щодо Гренландії.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії.

    Гренландія є автономною областю Данії. Острів перевершує материкову частину королівства за територією майже в 50 разів, але на ньому постійно живуть всього 56 тисяч людей.

    США Данія президент Гренландія радник
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