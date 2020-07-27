ВООЗ: країни не повинні тримати кордони закритими



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У Всесвітній організації охорони здоров'я наголошують, що країни мають працювати над відновленням економіки в умовах пандемії

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що країни не повинні постійно тримати кордони закритими через поширення коронавірусу. За словами представника організації, економіка повинна відновлюватися.

Про це заявив глава програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан на брифінгу в понеділок.

За його словами, країни не можуть тримати кордони закритими в найближчому майбутньому.

«Для окремих країн буде майже неможливо тримати свої кордони закритими в осяжному майбутньому. Економіка повинна відновлюватися, люди повинні працювати, а торгівля повинна розвиватися», - заявив Райан.

Крім цього, глава ВООЗ заявив про посилення пандемії та скликає надзвичайну комісію.

До відома, у світі станом на 27 липня від коронавірусу і пов'язаних з ним захворювань вилікувалися 10 млн 051 тис. 644 людини. Найбільша кількість людей, що одужали у США, які є головним епіцентром пандемії (2,1 млн осіб). Далі йде Бразилія (1,6 млн), а тоді Індія (918 тисяч) і Росія (600 тисяч).

Так, кількість випадків коронавірусу у світі станом на ранок понеділка сягнуло 16 421 952, з яких 652 308 – летальні. У трійку лідерів за кількістю заражень входять США (4 371 839), Бразилія (2 419 901) та Індія (1 436 019). А на четвертому місці – РФ (812 485). Рівень смертності від коронавірусу 83,7 на 1 млн жителів планети.

Коронавірус в Україні

Всього 65656

Одужали 36122

Хворіють 27918

Померли 1616

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 807 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків менше, ніж учора (920). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 65 656 українців. Одужали 36 122 людини, летальних випадків – 1 616.