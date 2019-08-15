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    Радник Трампа звинуватив Росію у крадіжці американських технологій

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    Радник Трампа звинуватив Росію у крадіжці американських технологій

    Росія створює нову гіперзвукову зброю на основі технологій, викрадених у США, зазначив Болтон

    Росія створює нову гіперзвукову зброю, беручи за основу технології, викрадені у Сполучених Штатів.

    Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, повідомляє The Voice of America.

    Коментуючи вибух на морській платформі під Северодвінськом 8 серпня під час випробувань рідинної реактивної рухової установки з ізотопним джерелом живлення, Болтон заявив, що йому відомо більше, ніж він може сказати.

    Водночас, з його слів, цей інцидент є прикладом того, як Росія веде роботи зі створення засобів доставки ядерної зброї.

    «Щось там явно пішло не так, але це демонструє, що, хоча за економікою Росія порівнянна з Нідерландами, вона все ще витрачає на оборону, щоб не тільки модернізувати свій ядерний арсенал, а й створити нові види засобів доставки, ракети із гіперзвуковим блоком, гіперзвукові ракети, багато в чому вкрадені з американських технологій», - заявив Болтон

    Він додав, що такі можливості Росії і ймовірність того, що інші країни отримають ці технології, залишаються проблемою для США і їх союзників.

    Нагадаємо, представники розвідки США на умовах анонімності заявили, що підозрюють, що вибух пов’язаний з випробуванням прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою Буревісник, яку НАТО позначає як SSC-X-9 Skyfall.

    Як повідомлялося, 10 серпня держкорпорація Росатом вперше офіційно визнала, що вибух в Архангельській області стався на установці з джерелом радіації. П'ять співробітників загинули, ще троє отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості.

    Американські експерти припускають, що в Білому морі могли відбуватися випробування крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник».

    вибух Росія США технології радник
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