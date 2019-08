Радник Трампа звинуватив Росію у крадіжці американських технологій

Росія створює нову гіперзвукову зброю на основі технологій, викрадених у США, зазначив Болтон

Росія створює нову гіперзвукову зброю, беручи за основу технології, викрадені у Сполучених Штатів.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон, повідомляє The Voice of America.

Коментуючи вибух на морській платформі під Северодвінськом 8 серпня під час випробувань рідинної реактивної рухової установки з ізотопним джерелом живлення, Болтон заявив, що йому відомо більше, ніж він може сказати.

Водночас, з його слів, цей інцидент є прикладом того, як Росія веде роботи зі створення засобів доставки ядерної зброї.

«Щось там явно пішло не так, але це демонструє, що, хоча за економікою Росія порівнянна з Нідерландами, вона все ще витрачає на оборону, щоб не тільки модернізувати свій ядерний арсенал, а й створити нові види засобів доставки, ракети із гіперзвуковим блоком, гіперзвукові ракети, багато в чому вкрадені з американських технологій», - заявив Болтон

Він додав, що такі можливості Росії і ймовірність того, що інші країни отримають ці технології, залишаються проблемою для США і їх союзників.

Bolton on Russia's nuclear capability. @VOA Contributor @Greta Van Susteren interviews National Security Adviser John Bolton in which they discussed Russia's technological advances to develop their nuclear weapons. pic.twitter.com/Dm9fLE6uaN