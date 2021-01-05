Україна – не Росія. Відомий європейський дипломат пояснив величезну різницю

Україні потрібно берегти і розвивати свою свободу, - дипломат

Різниця величезна і це одне слово – свобода, – посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол

Надзвичайний і повноважний посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол розповів в інтерв'ю УНІАН про величезну різницю між Україною і Росією.

«Я вісім років працював в Росії. І мене всі питають: «А яка різниця між Україною і Росією?. Я завжди кажу, що різниця величезна, і це одне слово – свобода», – сказав дипломат.

Він додав, що на Україні «легкий хаос, незрозуміло, що буде завтра», але «в країні є свобода, радість, бажання змін і ініціатива».

«Бережіть, захищайте, розвивайте це», – побажав посол.

До відома, Нідерланди займають лідируючі позиції серед європейських-країн інвесторів в Україну ($8,3 млрд. в 2019 році) і залишаються одним з ключових зовнішньоекономічних партнерів.

У 2020 році через кризу, викликану пандемією, темпи торгівлі сповільнилися.

За даними Держслужби статистики України, обсяг українського експорту товарів до Нідерландів за період з січня по серпень 2020 року склав близько $1,2 млрд. (87,9% до відповідного періоду 2019 року). Обсяг товарного імпорту з Нідерландів склав $463,8 млн. (94,0% до відповідного періоду 2019 року).

Як повідомлялося, європейське видання склало рейтинг провалів російських пропагандистів.