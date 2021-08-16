Радником нового командувача Збройних сил став генерал Назаров, якого судили за катастрофу Іл-76

Назаров 2014 року обіймав посаду начальника оперативного штабу Антитерористичної операції

Генерал-майора Віктора Назарова призначили радником головнокомандувача ЗСУ з політичних питань. Про це повідомляє Військовий кур'єр України.

«Віктор Назаров 2014 року обіймав посаду начальника оперативного штабу Антитерористичної операції, у 2013-2019 роках був заступником начальника Генерального штабу ЗСУ – головнокомандувача ЗСУ та начальника Головного оперативного управління. У 2019 році звільнився за закінченням терміну контракту», – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Віктор Назаров був головним обвинувачуваним у справі, яка стосується збиття російськими бойовиками літака Іл-76 та загибелі унаслідок цього 49 українських десантників. У трагедії, що сталася влітку 2014 року в аеропорту Луганська, звинувачували генерал-майора Віктора Назарова – тодішнього першого заступника керівника АТО на території Донецької та Луганської областей.

Судами загальної юрисдикції – першої та апеляційної – генералу Назарову відповідно був винесений та залишений у силі вирок: 7 років позбавлення волі. Суд вирішив, що офіцер знехтував інформацією розвідки про те, що терористи готуються збивати літаки ЗСУ. Однак захист військовослужбовця подав апеляцію. Касаційний суд виправдав Назарова.

Військовий літак збили в ніч на 14 червня 2014 року при посадці в аеропорту «Луганськ». Проросійські бойовики застосували ПЗРК «Ігла». На борту літака знаходилися 40 десантників і 9 членів екіпажу. У результаті катастрофи всі вони загинули.

Генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції, був визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Його засудили до 7 років позбавлення волі. Він подав апеляційну скаргу на це рішення.