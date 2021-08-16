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    Радником нового командувача Збройних сил став генерал Назаров, якого судили за катастрофу Іл-76

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    Віктор&nbsp;Назаров відповідатиме за політичні питання - Радником нового командувача Збройних сил став генерал Назаров, якого судили за катастрофу Іл-76
    Віктор Назаров відповідатиме за політичні питання
    Фото: Укрінформ

    Назаров 2014 року обіймав посаду начальника оперативного штабу Антитерористичної операції

    Генерал-майора Віктора Назарова призначили радником головнокомандувача ЗСУ з політичних питань. Про це повідомляє Військовий кур'єр України.

    «Віктор Назаров 2014 року обіймав посаду начальника оперативного штабу Антитерористичної операції, у 2013-2019 роках був заступником начальника Генерального штабу ЗСУ – головнокомандувача ЗСУ та начальника Головного оперативного управління. У 2019 році звільнився за закінченням терміну контракту», – зазначається в повідомленні.

    Нагадаємо, Віктор Назаров був головним обвинувачуваним у справі, яка стосується збиття російськими бойовиками літака Іл-76 та загибелі унаслідок цього 49 українських десантників. У трагедії, що сталася влітку 2014 року в аеропорту Луганська, звинувачували генерал-майора Віктора Назарова – тодішнього першого заступника керівника АТО на території Донецької та Луганської областей.

    Військовий літак збили в ніч на 14 червня 2014 року при посадці в аеропорту «Луганськ». Проросійські бойовики застосували ПЗРК «Ігла». На борту літака знаходилися 40 десантників і 9 членів екіпажу. У результаті катастрофи всі вони загинули.

    Генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції, був визнаний винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Його засудили до 7 років позбавлення волі. Він подав апеляційну скаргу на це рішення.

    Теги: суд ЗСУ армія літак військові
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    Радником нового командувача Збройних сил став генерал Назаров, якого судили за катастрофу Іл-76