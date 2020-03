Ракета Falcon9 з космічним вантажем вирушила до Міжнародної космічної станції

SpaceX запустила ракету з космічною вантажівкою Dragon

Космічний корабель Dragon 9, який запустив SpaceX має зістикуватися з Міжнародною космічною станцією 9 березня. Він доставить вантаж для екіпажу станції, в тому числі наукове спорядження, яке планується встановити зовні МКС під час виходу у відкритий космос навесні. Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).

Успішний запуск ракети відбувся о 6:50 за київським часом. Космічний корабель приєднається до трьох інших, які зараз перебувають на МКС.

Did you watch the nighttime launch of @SpaceX's #Dragon? After liftoff at 11:50pm ET, the spacecraft is safely in orbit & will arrive early Monday with a delivery of research and supplies to @Space_Station. How to watch Dragon's capture and installation: https://t.co/fa9oHFW3U4 pic.twitter.com/S9WdMGu64c