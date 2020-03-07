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    Ракета Falcon9 з космічним вантажем вирушила до Міжнародної космічної станції

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    SpaceX відправив до МКС р<span>акету Falcon 9 з вантажем на борту</span> - Ракета Falcon9 з космічним вантажем вирушила до Міжнародної космічної станції
    SpaceX відправив до МКС ракету Falcon 9 з вантажем на борту
    Фото: NASA

    SpaceX запустила ракету з космічною вантажівкою Dragon

    Космічний корабель Dragon 9, який запустив SpaceX має зістикуватися з Міжнародною космічною станцією 9 березня. Він доставить вантаж для екіпажу станції, в тому числі наукове спорядження, яке планується встановити зовні МКС під час виходу у відкритий космос навесні. Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).

    Успішний запуск ракети відбувся о 6:50 за київським часом. Космічний корабель приєднається до трьох інших, які зараз перебувають на МКС.

    Drаgоn пробуде на станції близько місяця, після чого повернеться на Землю з результатами експериментів, проведених екіпажем МКС на орбіті.

    Dragon - багаторазовий безпілотний вантажний космічний корабель. Він може доставити до 6 тонн вантажу з Землі, і є єдиним космічним кораблем, здатним повертати вантажі на Землю.

    Як повідомлялося раніше, на початку січня важка ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому NASA на мисі Канаверал у Флориді з групою комунікаційних супутників Starlink.

    NASA Falcon
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