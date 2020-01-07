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    Ракета Falcon 9 стартувала на орбіту з інтернет-супутниками Starlink

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    Запуск ракети Falcon 9 - Ракета Falcon 9 стартувала на орбіту з інтернет-супутниками Starlink
    Запуск ракети Falcon 9

    Ракета виведе 60 супутників

    Важка ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому NASA на мисі Канаверал у Флориді з групою комунікаційних супутників Starlink.

    Про це у Тwitter повідомила американська компанія-розробник SpaceX.

    Ракета-носій відправилася на орбіту з новою групою з 60 міні-супутників, призначених для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

    Супутники будуть виведені на орбіту висотою 290 км. Згодом вони підіймуться ще вище за допомогою власних іонних двигунів.

    Багаторазова перший ступінь ракети зробила успішну керовану посадку на плавучу платформі Of Course I Still Love You в Атлантиці через 8,5 хв після старту ракети.

    Приблизно через 45 хв спеціальне морське судно Ms. Tree спробує зловити в надводні мережі стулку обтічника головної частини ракети.

    До слова, це вже третій вивід на орбіту групи інтернет-супутників в рамках проекту Starlink. Перші 60 супутників запустили наприкінці травня, а другі - в листопаді минулого року.

    Starlink - супутникова мережа наступного покоління, здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет. Практична реалізація проєкту почалася 22 лютого 2018 року, коли Falcon 9 вивела на орбіту два тестових супутники - Tintin-A і Tintin-B. Всього планується запустити близько 12 тисяч супутників. Додаткові 30 тисяч супутників планується вивести на орбіти з висотами від 328 до 580 кілометрів.

    SpaceX оцінювала витрати на реалізацію проекту в 10 мільярдів доларів, але експерти вважають цю цифру заниженою. Перші 60 супутників Starlink були запущені у травні 2019 року, в червні повідомлялося, що три з них втратили зв'язок із Землею і припинили функціонування.

    Раніше Ілон Маск заявив, що корабель Crew Dragon полетить вже наприкінці цього року.

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