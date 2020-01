Ракета Falcon 9 стартувала на орбіту з інтернет-супутниками Starlink

Ракета виведе 60 супутників

Важка ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому NASA на мисі Канаверал у Флориді з групою комунікаційних супутників Starlink.

Про це у Тwitter повідомила американська компанія-розробник SpaceX.

Ракета-носій відправилася на орбіту з новою групою з 60 міні-супутників, призначених для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Супутники будуть виведені на орбіту висотою 290 км. Згодом вони підіймуться ще вище за допомогою власних іонних двигунів.

Багаторазова перший ступінь ракети зробила успішну керовану посадку на плавучу платформі Of Course I Still Love You в Атлантиці через 8,5 хв після старту ракети.

Приблизно через 45 хв спеціальне морське судно Ms. Tree спробує зловити в надводні мережі стулку обтічника головної частини ракети.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – SpaceX’s 48th successful landing of an orbital class rocket booster pic.twitter.com/wLal1xfsjO