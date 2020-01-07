Ракета Falcon 9 стартувала на орбіту з інтернет-супутниками Starlink



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Запуск ракети Falcon 9

Ракета виведе 60 супутників

Важка ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому NASA на мисі Канаверал у Флориді з групою комунікаційних супутників Starlink.

Про це у Тwitter повідомила американська компанія-розробник SpaceX.

Ракета-носій відправилася на орбіту з новою групою з 60 міні-супутників, призначених для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Супутники будуть виведені на орбіту висотою 290 км. Згодом вони підіймуться ще вище за допомогою власних іонних двигунів.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/hA8eUp7dNI — SpaceX (@SpaceX) 7 січня 2020 р.

Багаторазова перший ступінь ракети зробила успішну керовану посадку на плавучу платформі Of Course I Still Love You в Атлантиці через 8,5 хв після старту ракети.

Приблизно через 45 хв спеціальне морське судно Ms. Tree спробує зловити в надводні мережі стулку обтічника головної частини ракети.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – SpaceX’s 48th successful landing of an orbital class rocket booster pic.twitter.com/wLal1xfsjO — SpaceX (@SpaceX) 7 січня 2020 р.

До слова, це вже третій вивід на орбіту групи інтернет-супутників в рамках проекту Starlink. Перші 60 супутників запустили наприкінці травня, а другі - в листопаді минулого року.

Starlink - супутникова мережа наступного покоління, здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет. Практична реалізація проєкту почалася 22 лютого 2018 року, коли Falcon 9 вивела на орбіту два тестових супутники - Tintin-A і Tintin-B. Всього планується запустити близько 12 тисяч супутників. Додаткові 30 тисяч супутників планується вивести на орбіти з висотами від 328 до 580 кілометрів.

SpaceX оцінювала витрати на реалізацію проекту в 10 мільярдів доларів, але експерти вважають цю цифру заниженою. Перші 60 супутників Starlink були запущені у травні 2019 року, в червні повідомлялося, що три з них втратили зв'язок із Землею і припинили функціонування.

Раніше Ілон Маск заявив, що корабель Crew Dragon полетить вже наприкінці цього року.