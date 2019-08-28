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    Rapid Trident: в Україну приїдуть військові із 14 країн НАТО

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    Rapid Trident: в Україну приїдуть військові із 14 країн НАТО

    До навчань залучать війська Rapid Trident-2019

    13-28 вересня на базі Національної академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного відбудуться українсько-американські командно-штабні навчання.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    До навчань залучать війська Rapid Trident-2019. Загалом прибуде 3,7 тисяч військових із 14 країн НАТО.

    «У навчаннях візьмуть участь близько 3 700 військовослужбовців із 14 країн союзників та партнерів, включаючи майже 375 американських військових та представників цивільного персоналу», - повідомили у Командуванні Сухопутних військ США в Європі.

    Війська США представлятиме особовий склад 101-ї аеромобільної дивізії, Нацгвардія Каліфорнії, 7-ме навчальне командуванням Сухопутних військ, а також Командування спеціальних операцій в Європі.

    Як наголошується, навчання Rapid Trident мають на меті сприяти подальшій модернізації оборонного сектору України за стандартами США і НАТО, а також зміцненню регіональної безпеки та міжнародної інтеграції.

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